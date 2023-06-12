العراق يتعثر أمام بريطانيا في كأس العالم لسلة الكراسي

وسبق للعراق أن خسر المواجهة الأولى أمام أمريكا (23-92)، وينتظره المباراة الثالثة "الأخيرة" بدور المجموعات أمام منافسه الإيراني.وقال عباس خاكي مدرب المنتخب، عقب نهاية اللقاء لموقع البارالمبية العراقية: "الفارق الفني لمنافسنا كان واضحا منذ الدقائق الأولى للمباراة".وواصل مدرب المنتخب: "على العكس من لاعبينا الشباب الذي لم يكن أدائهم موفقا، نتيجة قلة خبرتهم في مثل هذه المشاركات العالمية".وأضاف: "أرى النتيجة مقبولة جدا في ظل الفوارق الفنية، فضلا على خبرة المنتخب البريطاني الكبيرة في مثل هذه الاستحقاقات العالمية".وأتم: "لا يخفي على أحد أن تحضيراتنا لم تكن بالمستوى المطلوب، ونحن جئنا لغرض الاحتكاك لاسيما أن معظم لاعبينا من الوجوه الشبابية".