https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458724-638221728991090837.jpg
العراق يتعثر أمام بريطانيا في كأس العالم لسلة الكراسي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
خسر منتخب العراق لكرة السلة على الكراسي أمام نظيره البريطاني بنتيجة (26-90)، اليوم الاثنين، داخل صالة المدينة التجارية في دبي ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم.
وسبق للعراق أن خسر المواجهة الأولى أمام أمريكا (23-92)، وينتظره المباراة الثالثة "الأخيرة" بدور المجموعات أمام منافسه الإيراني.
وقال عباس خاكي مدرب المنتخب، عقب نهاية اللقاء لموقع البارالمبية العراقية: "الفارق الفني لمنافسنا كان واضحا منذ الدقائق الأولى للمباراة".
وواصل مدرب المنتخب: "على العكس من لاعبينا الشباب الذي لم يكن أدائهم موفقا، نتيجة قلة خبرتهم في مثل هذه المشاركات العالمية".
وأضاف: "أرى النتيجة مقبولة جدا في ظل الفوارق الفنية، فضلا على خبرة المنتخب البريطاني الكبيرة في مثل هذه الاستحقاقات العالمية".
وأتم: "لا يخفي على أحد أن تحضيراتنا لم تكن بالمستوى المطلوب، ونحن جئنا لغرض الاحتكاك لاسيما أن معظم لاعبينا من الوجوه الشبابية".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا