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العراق يتعثر أمام بريطانيا في كأس العالم لسلة الكراسي

رياضة

2023-06-12 | 09:18
العراق يتعثر أمام بريطانيا في كأس العالم لسلة الكراسي
814 مشاهدة

خسر منتخب العراق لكرة السلة على الكراسي أمام نظيره البريطاني بنتيجة (26-90)، اليوم الاثنين، داخل صالة المدينة التجارية في دبي ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم.

وسبق للعراق أن خسر المواجهة الأولى أمام أمريكا (23-92)، وينتظره المباراة الثالثة "الأخيرة" بدور المجموعات أمام منافسه الإيراني.

وقال عباس خاكي مدرب المنتخب، عقب نهاية اللقاء لموقع البارالمبية العراقية: "الفارق الفني لمنافسنا كان واضحا منذ الدقائق الأولى للمباراة".

وواصل مدرب المنتخب: "على العكس من لاعبينا الشباب الذي لم يكن أدائهم موفقا، نتيجة قلة خبرتهم في مثل هذه المشاركات العالمية".

وأضاف: "أرى النتيجة مقبولة جدا في ظل الفوارق الفنية، فضلا على خبرة المنتخب البريطاني الكبيرة في مثل هذه الاستحقاقات العالمية".

وأتم: "لا يخفي على أحد أن تحضيراتنا لم تكن بالمستوى المطلوب، ونحن جئنا لغرض الاحتكاك لاسيما أن معظم لاعبينا من الوجوه الشبابية".
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