دي يونج يثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

وارتبط اسم دي يونج بالرحيل عن برشلونة، في الصيف الماضي، بعد أن فتح النادي الباب أمام بيعه، وقدم مانشستر يونايتد عرضا لضمه، لكن اللاعب تمسك بالبقاء.وعلى الرغم من تمسك البارسا ببقاء اللاعب خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأزمة الاقتصادية لا تجعل أي شيء مضمونا.وقال دي يونج، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو: "أشعر أنني بحالة جيدة في برشلونة، كما هو الحال دائما".وأضاف: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سأبقى في برشلونة الموسم المقبل".وختم: "لا يمكنك أن تقول إنني سأبقى بنسبة 100%، لأن هذه النسبة غير موجودة في كرة القدم، لكني أفترض أنني سأكون في برشلونة العام المقبل".