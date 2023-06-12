وطني الصالات يختتم استعداداته لملاقاة الجزائر في كأس العرب

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات اختتم تحضيراته، استعداداَ لمواجهة نظيره الجزائري، يوم غد الثلاثاء، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.وأضاف: "يرتدي منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات في مباراته أمام المُنتخبِ الجزائريّ الطقمَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر، بينما سيرتدي منتخبُ الجزائر الطقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأسود".وأشار الاتحاد الى ان "المواجهةُ، التي تقام يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعةِ التاسعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، ستحتضنها صالةُ الأمير عبد الله الفيصل بمَدينةِ جدة السعوديّة في إطار مبارياتِ دور ربع نهائي بُطولةِ كأس العرب".