2023 تُخيب آمال أندية إيطاليا.. أرقام سلبية وخسارة 4 نهائيات أوروبية

وخسرت الكرة الإيطالية 4 نهائيات أوروبية خلال هذا الموسم، وفي أقل من أسبوعين، حيث كانت تنافس الأندية الإيطالية علي ألقاب دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وخسرتها جميعا.وعمقت هزيمة متتخب إيطاليا تحت 20 عاما جراح الكرة الإيطالية بعد خسارة لقب كأس العالم للشباب لصالح أوروجواي بعد خسارة ثلاثة من فرقها نهائيات مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.وخسر إنتر ميلان بصعوبة 1-صفر من مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت، الماضي بعد هزيمة روما في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بركلات الترجيح، وخسارة فيورنتينا من وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر.وعاند الحظ والتوفيق الأندية الإيطالية في تحقيق 4 بطولات أوروبية لو تمكن إنتر وروما وفيورنتينا من الفوز على ريال مدريد وإشبيلية ووست هام في نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي على الترتيب.وزاد العناد الكروى عندما سجلت أوروجواي هدف قاتل في الدقائق الأخيرة لخطف لقب كأس العالم للشباب من منتخب إيطاليا تحت 20 عاما.