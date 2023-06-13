مبابي يبلغ سان جيرمان بعدم تجديد عقده بعد 2024

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المهاجم الفرنسي قرر عدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم واحد، وأبلغ ناديه بذلك عبر خطاب، وربما سيغادر هذا الصيف حيث سيحاول باريس سان جيرمان منعه من الرحيل مجانا.ويحق للاعب البالغ من العمر 24 عاما الاتفاق مع أي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل.وكان الفريق الباريسي فقد بالفعل جهود الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم، حيث أعلن الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي في انتقال مجاني.ولم يرد باريس سان جيرمان على طلب للتعليق على الأمر.وكان مبابي في موقف مشابه العام الماضي بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، لكنه مدد عقده مع بطل فرنسا.ونال مبابي إعجاب ريال مدريد لفترة طويلة، وذكرت تقارير أن العملاق الإسباني سبق أن تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو في 2021، لكنه رفض.وربما يفكر ريال -الذي توصل لاتفاق لضم لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينغهام من بوروسيا دورتموند- في تجديد اهتمامه بضم مبابي، خاصة بعد رحيل المهاجم الأساسي كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.وأحرز مبابي -الذي خطف الأضواء منذ انطلاقته شابا صاعدا- لقب الدوري الفرنسي 5 مرات مع باريس سان جيرمان، لكنه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.وتعاقد سان جيرمان مع مبابي قادما من موناكو عام 2017 في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بحوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار المنضم من برشلونة لنفس النادي مقابل 222 مليون يورو.وأصبح مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان بعدما أحرز 41 هدفا في 43 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وساعد نادي العاصمة على حصد 11 لقبا محليا وهو رقم قياسي.واختير مبابي ليكون قائدا لفرنسا بعدما قاد بلاده للوصول إلى نهائي كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل 3 أهداف في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، قبل الخسارة بركلات الترجيح.