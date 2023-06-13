من اجل فينيسيوس.. منتخب البرازيل يغير قميصه

وستقام مباراة البرازيل وغينيا على الأراضي الإسبانية، حيث تعرض فينيسيوس جونيور لهجمات عنصرية في مباراة بين فريقه ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني، مما دفع الحكومة البرازيلية للدفاع عن نجم الملكي.وسيرتدي لاعبو السامبا، الزي الأسود خلال الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني سيرتدون الزي التقليدي باللونين الأصفر والأزرق، وسيتضمن رسالة تشير إلى محاربة العنصرية.وأشار الاتحاد البرازيلي في بيان، إلى أن "المبادرة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات نظمها بهدف مكافحة العنصرية".