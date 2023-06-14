تطورات جديدة في صفقة انتقال نجم مانشستر سيتي الى برشلونة

ودخل برشلونة في مفاوضات مع جوندوجان الذي ينتهي عقده مع السيتي في آخر الشهر الجاري، لضمه في صفقة انتقال حر.وقدم برشلونة عرضا مدته 3 سنوات لجوندوجان، وهو ما كان يأمله اللاعب، لكنه لم يرد بالقبول أو الرفض حتى الآن.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد كان من المقرر أن يرد جوندوجان على برشلونة، أمس الثلاثاء، عقب نهاية احتفالات فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يحدث.وأضافت الصحيفة أن جوندوجان تواصل مع برشلونة عن طريق وكيل أعماله، وطلب مهلة أخيرة قبل منحهم الرد النهائي.وكان جوندوجان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة، قبل أن يتدخل مانشستر سيتي بعرض محسن لتجديد عقده.كما يسعى باريس سان جيرمان أيضًا، للحصول على خدمات نجم دورتموند السابق، بعرض مادي كبير.وأشارت إلى أن جوندوجان سيتخذ قراره بعد أيام قليلة وقبل انضمامه لمنتخب بلاده.