سكالوني: سعيد لان ميسي قرر اللعب في الدوري الامريكي

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين قبل المباراة الودية ضد أستراليا المقررة غدا الخميس "أنا سعيد للغاية لأن ميسي قرر الذهاب واللعب مع ناد في مدينة ستعامله بشكل جيد للغاية".وأضاف: "بغض النظر عن الدوري أو البلد، الشيء المهم هو أنه يشعر بالرضا في المدينة وفي النادي"، متابعا: "أعتقد بأنه ستكون لديه الظروف للاستمتاع. هو يستحق ذلك".وكان قائد منتخب الأرجنتين أعلن الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى الدوري الأمريكي بدلا من العودة إلى برشلونة الإسباني بعد انتهاء عقده لمدة عامين مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.وكشف ميسي في حديث مع صحيفة "تايتن سبورتس" الصينية الثلاثاء أن "مونديال قطر الذي أقيم العام الماضي سيكون الأخير في مسيرته".وسيبلغ "البرغوث"، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، 39 عاما خلال كأس العالم المقبلة المقرر اقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام 2026.وقال ميسي عندما سئل عما إذا كان سيشارك في مونديال 2026 "لقد قلت عدة مرات من قبل إنني لا أعتقد ذلك، إن كأس العالم (2022) كانت آخر بطولة لي".ومن ناحيته، قال سكالوني إن تصريح ميسي "يبدو لي حكيما للغاية" و"هو رجل لا يكذب، والحقيقة أننا سنرى كيف يشعر".وأردف: "كأس العالم بعيدة جدا لدرجة أنه ليس من المنطقي التفكير بما هو أبعد من ذلك".ويلتقي منتخب الأرجنتين ونظيره الأسترالي وديا غدا الخميس في بكين على ملعب العمال الذي يتسع لحوالي 68 ألف متفرج، في إعادة لمباراة ثمن نهائي مونديال قطر حيث سجل ميسي أحد هدفي الفوز على منتخب "سوكيروس" 2-1، في طريقه للظفر بالنجمة الثالثة لبلاده بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.