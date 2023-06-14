بطولة غرب آسيا.. الأردن يهزم الإمارات بهدفين

تمكن المنتخب الأولمبي الأردني، الأربعاء، من هزيمة نظيره الإماراتي في بطولة غرب آسيا التي يحتضنها العراق.

وسجل الأردن هدفين مقابل هدف للإمارات في المباراة التي اقيمت على ملعب المدينة في بغداد. وسيلتقي المنتخب الإماراتي نظيره العراقي يوم الجمعة المقبل على ملعب المدينة أيضاً.