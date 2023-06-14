إيران تتغلب على سوريا في غرب آسيا

تغلب المنتخب الأولمبي الإيراني، اليوم الأربعاء، على نظيره السوري في بطولة غرب آسيا التي يحتضنها العراق.

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي تسجيل إيران ثلاثة أهداف مقابل هدف الى سوريا. وكان المنتخب السوري خسر مباراته السابقة أمام نظيره الفلسطيني الذي سيلتقي المنتخب الإيراني يوم الجمعة المقبل.