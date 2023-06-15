أحدهما عربي.. أنشيلوتي يسعى لتعزيز صفوف الفريق الملكي بنجمين

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن "أنشيلوتي يرغب بشدة في التعاقد مع كل من المغربي أشرف حكيمي، المدافع الأيمن لفريق باريس سان جرمان، والأرجنتيني لوتارو مارتینز، مهاجم إنتر ميلان".وأشار إلى أن "هذين الاسمين يعدّان من "الرغبات العظيمة" لمدرب ريال مدريد".وأوضح المصدر أن "حكيمي يريد مغادرة النادي الباريسي، وسيسعد بالعودة إلى "سانتياغو برنابيو"، حيث لمع نجمه، مبرزا أن مركزه لا يوجد فيه سوى داني كارفاخال حاليا".والعقبة التي قد تواجه هذه الصفقة، هو أن "اللاعب المغربي وقع في صيف 2021 لمدة خمسة مواسم، أي حتى حزيران 2026، إلى جانب عقده الذي تتجاوز قيمته 10 ملايين يورو في الموسم الواحد".وفيما يتعلق بمارتینز، فإن "موندو ديبورتيفو" تعتبر الخليفة الأمثل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي غادر إلى الدوري السعودي".وسجل اللاعب هذا الموسم 28 هدفا في جميع المسابقات، منها 21 في الدوري الإيطالي، وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد في كأس السوبر الإيطالي، وثلاثة في كأس إيطاليا.