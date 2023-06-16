بعد الجدل الكبير.. رافينيا يعلن استمراره مع برشلونة الموسم المقبل

وقال النجم البرازيلي في تصريحات خص بها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "سأستمر فى برشلونة الموسم المقبل، عقدي مع النادي سيستمر لسنوات عديدة، وآمل أن أنهي عقدي مع النادي، ولم لا؟ الاستمرار سنوات أخرى".وأضاف: "برشلونة المدينة التي أحبها، البرازيليون يكونون سعداء للغاية هنا، كانت الأشهر الستة الأولى لي صعبة، لقد كانت بداية للموسم الذي سجلت فيه أهدافًا قليلة، مع تمريرات (حاسمة) قليلة ولم يكن لي دور مباشر في الفريق، ولكن بعد ذلك بدأت بالتكيف بشكل أفضل، وزملائي في الفريق ساعدوني كثيرا".وتطرق رافينيا للحديث عن مدرب النادي تشافي هيرنانديز بالقول: "لدينا مدرب يعرف تمامًا طريقة لعب برشلونة، شخص يعرف النادي جيدًا، كان تشافي يعرف ما يمكنه فعله بهذه المجموعة".وكان الجناح البرازيلي البالغ من العمر 26 سنة، قد وصل إلى برشلونة العام الماضي، من ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال بقيمة 67 مليون يورو مع عقد يمتد 5 سنوات.وخلال موسمه الأول مع برشلونة، سجل رافينيا 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 50 مباراة خاضها إجمالًا مع الفريق في كافة المسابقات.