برشلونة يرفع سقف المغريات للحصول على خدمات جوندوجان

ويرتبط اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان، بعقد مع ناديه مانشستر سيتي حتى 30 يونيو/حزيران الحالي.وذكر موقع "ذا أثليتيك" أن برشلونة قام بتحسين عرضه المقدم لضم جوندوجان، البالغ من العمر 32 عاما.وتابع الموقع "برشلونة عرض على جوندوجان، التوقيع على عقد لمدة 3 أعوام مقابل راتب سنوي 30 مليون إسترليني".ونوه "المان سيتي ليس حريصا على منح جوندوجان، عقدًا طويل الأمر، بعد تقدمه في العمر، رغم أن المدرب بيب جوارديولا يريد الاحتفاظ به".وأتم ذا أثليتيك "يبقى برشلونة حتى الآن، عاجزًا عن ضمان قدرته على تسجيل جوندوجان، حال الاتفاق مع اللاعب".