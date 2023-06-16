بعد بيلينجهام.. ريال مدريد يستهدف نجماً جديداً من دورتموند

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ريال مدريد، ينوي شراء اللاعب كريم أديمي، مهاجم بوروسيا دورتموند، في صفقة تقدر ب80 مليون يورو، مؤكدة أنه تم تواصل بالفعل بين الطرفين بهذا الشأن.وأشارت الصحيفة، إلى أن أديمي، صاحب ال20 عاما، والملقب ب"الصاروخ" قد دخل "قائمة رغبات ريال مدريد".وأكدت "بيلد" أن الفريق الملكي يبحث عن المزيد من السرعة في خط هجومه، وأن نجم دورتموند لديه المؤهلات التي تجعله ينضم للميرينجي بعدما سجل أديمي رقما قياسيا في السرعة بالدوري الألماني خلال مواجهة فرايبورج في 4 فبراير/شباط الماضي، بعدما بلغت سرعته 36.7 كيلومترا في الساعة.وأشارت إلى أنه كان هناك بالفعل "اتصال أولي" مع وكيل أديمي، والفريق الملكي يعرف جيدا "الإمكانات المذهلة" للاعب.وأوضحت أنه حتى يبدأ المدير الرياضي للفريق، سباستيان كيل، التفكير في عرض ملموس يجب أن يعرض ريال مدريد ما لا يقل عن 80 مليون يورو.