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اليمن يهزم لبنان بهدفين في بطولة غرب اسيا
Alsumaria Tv
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تغلب المنتخب اليمني، اليوم الجمعة، على نظيره اللبناني بهدفين قابل هدف واحد في بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية دون سن 23 عاما
وسجل لاعب المنتخب اللبناني محمد صادق الهدف التقدم في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ليعاود لاعب المنتخب اليمني قاسم الشرافي تعديل النتيجة في الدقيقة 54، فيما سجل زميله حمزة صباح هدف الفوز في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
وانطلقت منافسات البطولة في 12 من شهر حزيران يونيو المقبل في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء المقدسة.
وأوقعت القرعة منتخبنا العراقي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي الامارات والأردن.
وجاءت المجموعة الثانية لتضم كل من فلسطين وايران وسوريا.
فيما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبات: لبنان واليمن وعُمان.
يتببع..
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