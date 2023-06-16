الكشف عن تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة كولمبيا

وكانت التشكيلة كالتالي: في حراسة المرمى جلال حسن، وفي خط الدفاع، كل من علي فائز، وسعد ناطق، وفرانس بطرس، وميرخاس دوسكي، وآلان محي الدين.وفي خط الوسط كل من أمير العماري، وأسامة رشيد، وكيفن يعقوب، وإبراهيم بايش، أما خط الجهوم سيلعب باشانع عبد الله.