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الكشف عن تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة كولمبيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الجمعة، التشكيلة الأساسية التي ستواجه نظيره الكولومبي مساء اليوم، في المباراة الودية الدولية التي ستقام في اسبانيا.
وكانت التشكيلة كالتالي: في حراسة المرمى جلال حسن، وفي خط الدفاع، كل من علي فائز، وسعد ناطق، وفرانس بطرس، وميرخاس دوسكي، وآلان محي الدين.
وفي خط الوسط كل من أمير العماري، وأسامة رشيد، وكيفن يعقوب، وإبراهيم بايش، أما خط الجهوم سيلعب باشانع عبد الله.
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