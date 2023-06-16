بنتيجة ثقيلة.. المغرب يتوج بكأس العرب لكرة الصالات على حساب الكويت

وحقق المنتخب المغربي فوزا عريضا على الكويت، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، في صالة الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة في السعودية.وسجل أهداف منتخب المغرب كل من إسماعيل أمزال، وسفيان شعراوي، ويوسف جواد، وخالد بو زيد، وسفيان بريط، ورضا الخياري، وسليمان العمران (هدف عكسي).وأحرز عبد الرحمن الطويل هدف منتخب الكويت الوحيد.وبات منتخب المغرب أكثر المنتخبات المتوجة بالبطولة العربية بواقع ثلاثة ألقاب، ويأتي خلفه منتخب مصر بلقبين متساويا مع ليبيا.