الأولمبي الوطني يهزم الامارات في غرب اسيا

تمكن منتخبنا الاولمبي، اليوم الجمعة، من هزيمة نظيره الاماراتي ضمن بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً 2023 بالمجموعة الاولى الجولة الثالثة.

وشهد ملعب المدينة الدولي مجريات المباراة التي انتهت بفوز منتخبنا الأولمبي بثلاثة اهداف دون رد ليتأهل للدور نصف النهائي كأول المجموعة.



وسجل اهداف الأولمبي كل من اللاعب بلند عمر في الدقيقة (25) وسجل الهدف الثاني اللاعب حسين عبد الله في الدقيقة (73) و علي محمد الموسوي في الدقيقة (86) من المباراة.