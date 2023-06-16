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منتخبنا الوطني يخسر امام كولمبيا وديا في الميستايا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انتهت مواجهة منتخبنا الوطني الودية مع نظيره الكولمبي، اليوم الجمعة، بالخسارة بهدف دون رد على ملعب الميستايا في اسبانيا.
وشهد الشوط الأول من المباراة التعادلِ السلبيّ بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني سجل منتخب كولومبيا هدفه الوحيد عن طريق ماتيوس كاسيرا في دقيقة 76 من عمر اللقاء.
ونزل المنتخب بتشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى ، ولخط الدفاع سعد ناطق وعلي فائز وفرانس بطرس وميرخاس دوسكي والآن محي الدين وللوسط اسامة رشيد وامير العماري وكيفن يعقوب وابراهيم بايش ولخط الهجوم باشانغ عبد الله .
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