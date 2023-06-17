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"تم تحرير فلسطين".. الجماهير العراقية تخطف أنظار العالم ببطولة غرب آسيا (صور)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – محليات
خطفت الجماهير العراقية الأنظار، خلال مباراة فلسطين وإيران، لحساب الجولة الثالثة من بطولة "غرب آسيا" التي تستضيفها حتى العشرين من الشهر الحالي.
ورفعت الجماهير لافتة مكتوب عليها: "يوما ما.. ستكون نشرة الأخبار من 3 كلمات وهي "تم تحرير فلسطين.. بس احكوا يا رب"، خلال مباراة المنتخب الفلسطيني مع نظيره الإيراني، بمنافسات بطولة غرب آسيا.
وتفاعل الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية.
يشار إلى أن المباراة انتهت الفريقين بالتعادل الإيجابي (1 ـ 1)، ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا
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