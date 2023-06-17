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محرز يوضح حقيقية انتقاله الى الدوري السعودي

رياضة

2023-06-17 | 11:02
محرز يوضح حقيقية انتقاله الى الدوري السعودي
955 مشاهدة

رد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، على الانباء التي ربطته بالانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.

وتردد أن نادي الأهلي السعودي، الذي عاد للتو إلى دوري روشن بعدما هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، أبدى رغبته في التعاقد مع محرز في ظل ثورة الصفقات العالمية في دوري روشن للمحترفين، بعد كريستيانو رونالدو (النصر)، وكريم بنزيما (الاتحاد).

وعن هذه الأخبار، قال محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون، استعدادا لمواجهة أوغندا غدا الأحد، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023: "حتى الآن لا يوجد أي شيء. لازلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين. سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".


وأضاف "في الوقت الحالي، سأركز على المنتخب، والمواجهتين المقبلتين للفريق الوطني (أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا، وتونس وديا)، وبعدها سأدخل في إجازة".

وعلق محرز على تتويجه رفقة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "منذ فترة ونحن نسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا. وصلنا من قبل إلى نصف النهائي، ثم إلى النهائي وخسرنا، والحمد لله توجنا بهذا اللقب في هذا الموسم".

وخاض محرز موسما تاريخيا مع مان سيتي، حيث قاده لحصد ثلاثية تاريخية وهي لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز.
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