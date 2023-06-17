زيدان وريال مدريد.. تقرير إسباني يكشف مفاجأة

ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد، في صيف 2021، بعد موسم خرج منه الريال خالي الوفاض.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيريز يفكر في إعادة زيدان لسانتياجو برنابيو، لكن ليس كمدير فني، وإنما سيكون دوره على رأس الإدارة التقنية للنادي.وأضافت: "رغبة بيريز في إعادة زيدان متعلقة أيضاً باهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي تربطه علاقة مميزة بزيزو".ويؤمن بيريز بأن وجود زيدان في منصب قيادي بريال مدريد، سيسهل من مهمة ضم مبابي، الذي أعرب في وقتٍ سابق عن رغبته في التدرّب تحت قيادة الأسطورة الفرنسي.كما يؤمن بيريز بدور زيدان الكبير في التعاقد مع الثنائي الفرنسي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، بالإضافة إلى تصريح الوافد الجديد جود بيلينجهام بأن زيزو هو مثله الأعلى.في الوقت ذاته، يرغب ريال مدريد في تأمين نفسه، حال استجابة المدرب كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، لضغط الاتحاد البرازيلي، من أجل قيادة منتخب السامبا.ووقتها سيقرر ريال مدريد، تعيين زيزو كمدير فني جديد للفريق، في ولاية ثالثة.وأكدت الصحيفة، أنه على الرغم من أي خلافات قد وقعت بين بيريز وزيدان، إلا أن المدرب الفرنسي لا يمانع العودة للميرنجي، خاصة أنه لا يزال يعيش في مدريد حتى الآن.كما يرى بيريز أن الوقت قد عاد لاستعادة العلاقات مع زيدان، بعد النهاية الصعبة لمرحلته الثانية كمدرب في صيف 2021، والخطاب الغاضب الذي نشره المدرب الفرنسي بعد رحيله.