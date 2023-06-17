التشكيلة النهائية للبرتغال امام البوسنة.. هل بينها رونالدو؟

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما تتواجد البوسنة في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.وتستعد البرتغال في فترة التوقف الدولي الجارية، لمواجهة أيسلندا يوم 20 يونيو/ حزيران المقبل في التصفيات الأوروبية أيضا، بينما تواجه البوسنة نظيرتها لوكسمبورج في نفس اليوم.وفيما يلي تشكيل الفريقين:البرتغال: كوستا- أنطونيو سيلفا- دياز- دانيلو- كانسيلو- برناردو- بالينيا- فيرنانديز- جيريرو- رونالدو- فيليكس.البوسنة: سيهيتش- باريسيتش- كولاسيناك- سانيكانين- أحمدوزيتش- حدزيهمتوفيتش- سيميروت- ديديتش- بيانيتش- دجيكو- ستيفانوفيتش.ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال كل من: باتريسيو- سا- سيميدو- بيبي- هورتا- أوتافيو- إيناسيو- لياو- نيفيز- دالوت- جوتا- فيتينيا.