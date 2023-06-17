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التشكيلة النهائية للبرتغال امام البوسنة.. هل بينها رونالدو؟
Alsumaria Tv
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أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال البوسنة والهرسك على ملعب النور، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.
وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما تتواجد البوسنة في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
وتستعد البرتغال في فترة التوقف الدولي الجارية، لمواجهة أيسلندا يوم 20 يونيو/ حزيران المقبل في التصفيات الأوروبية أيضا، بينما تواجه البوسنة نظيرتها لوكسمبورج في نفس اليوم.
وفيما يلي تشكيل الفريقين:
البرتغال: كوستا- أنطونيو سيلفا- دياز- دانيلو- كانسيلو- برناردو- بالينيا- فيرنانديز- جيريرو- رونالدو- فيليكس.
البوسنة: سيهيتش- باريسيتش- كولاسيناك- سانيكانين- أحمدوزيتش- حدزيهمتوفيتش- سيميروت- ديديتش- بيانيتش- دجيكو- ستيفانوفيتش.
ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال كل من: باتريسيو- سا- سيميدو- بيبي- هورتا- أوتافيو- إيناسيو- لياو- نيفيز- دالوت- جوتا- فيتينيا.
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