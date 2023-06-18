الأولمبي العراقي يواجه نظيره العماني في نصف نهائي غرب آسيا اليوم

وبلغ منتخبنا الأولمبي الدور نصف النهائي للبطولة، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره الإماراتي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافساتها، جامعاً 4 نقاط ليتربع على قمة المجموعة الأولى تاركاً المركز الثاني للمنتخب الأردني الذي يمتلك الرصيد نفسه، لكن بفارق الأهداف، بينما احتل الفريق الإماراتي المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة.وأجرى منتخبنا يوم أمس السبت، وحدة تدريبية مسائية في ملعب نادي الزوراء كانت متاحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق التمارين الخططية التي شملت إراحة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الإمارات الذين شرعوا بتمارين المشي وتمطية العضلات، في حين طبَّقت المجموعة الأخرى حالات لعب، اقتربت من طريقة لعب المنتخب العماني الذي يعد من الفرق المميزة ويضم خامات واعدة على غرار اللاعبين: عبدالله الفليتي وخالد الغطريفي ويوسف الغيلاني ومحمد الحاتمي، إلى جانب لاعبي خط الوسط أمثال محمد الهنائي والفرج الكيومي وناصر الرواحي ومحمد بيت سبيع وعبد المجيد البلوشي على الأطراف، فضلاً عن المهاجم الصريح سالم آل عبدالسلام كما يشرف على تدريبهم المواطن أكرم حبريش الذي يميل إلى تغيير إيقاع اللعب ما بين شوطي اللقاء إلى جانب قدرته في إخراج الكرات بسرعة من مناطقه الدفاعية وتكمن خطورته في طرفي الملعب بالإضافة إلى تنفيذ الركلات الركنية المتقنة.بدوره، قدم وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع بمعية رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال عقب انتهاء المباراة السابقة التهاني إلى أعضاء الوفد بعد الفوز الكبير المستحق على الإمارات "، وطالبا "اللاعبين بضرورة مواصلة المشوار إلى نهائي البطولة والظفر باللقب، وتحقيق طموحات الجماهير الكبيرة التي حضرت المباراة لمؤازرة الفريق"، واعداً إياهم "بمكافأة كبيرة في حال إحراز كأس البطولة التنشيطية".