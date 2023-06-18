مشجع يقتحم أرضية الملعب ويحمل رونالدو (فيديو)

مشجع يقتحم الملعب ويقدم تحية خاصة لكريستيانو رونالدو 👀!

pic.twitter.com/uQ1sJaPcl2 — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 17, 2023

والتقطت الكاميرات دخول المشجع وتوجهه نحو رونالدو، ليعانقه ويحمله، مما أثار استحسانا وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.وطارد رجال أمن الملعب المشجع للإمساك به، ونجحوا في إخراجه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.وتفوّق رفاق كريستيانو رونالدو على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات "يورو" 2024.