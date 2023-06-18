حقيقة توجه تشابي ألونسو لتدريب باريس سان جيرمان

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن ألونسو مرشح محتمل لشغل المنصب إلى جانب كل من لويس إنريكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، وتياجو موتا اللاعب السابق بالفريق الباريسي.وفي تصريحات نقلتها مجلة "كيكر" قال رولفس: "لا يوجد حديث بشأن ذلك، تشابي سيبقى، لقد تحدثت معه، وهو يعلم بشكل جيد وضعه الحالي".وكان ألونسو قد أكد، إلى جانب فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، أنه سيبقى مع النادي في الموسم المقبل.