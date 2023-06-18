غرب آسيا.. إيران تتجاوز الأردن وتتأهل للنهائي

تأهل المنتخب الأولمبي الإيراني، اليوم الأحد، الى نهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه على نظيره الأردني بركلات الترجيح.



واحتكم الفريقان في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة في بغداد، الى ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الشوطين بالتعادل ليحسمها منتخب إيران.

وسيلتقي المنتخب الإيراني الفائز من مباراة العراق وعمان التي تجري مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة أيضاً.