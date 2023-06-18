https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459257-638227133919044258.jpg
العراق يهزم عُمان ويتأهل لنهائي غرب آسيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تمكن المنتخب الأولمبي العراقي، الأحد، من هزيمة نظيره العُماني والتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا.
وسجل للعراق احد لاعبي المنتخب العُماني بهدف عكسي خلال الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب المدينة في بغداد.
وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة أيضاً.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا