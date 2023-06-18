العراق يهزم عُمان ويتأهل لنهائي غرب آسيا

تمكن المنتخب الأولمبي العراقي، الأحد، من هزيمة نظيره العُماني والتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا.

وسجل للعراق احد لاعبي المنتخب العُماني بهدف عكسي خلال الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب المدينة في بغداد.

وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة أيضاً.