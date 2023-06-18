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ناد عربي يفاجئ برشلونة بصفقة جديدة

رياضة

2023-06-18 | 17:29
ناد عربي يفاجئ برشلونة بصفقة جديدة
1,892 مشاهدة

حسم الهلال السعودي، صفقة التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس": "وافق وولفرهامبتون على عرض الهلال بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعب الوسط روبن نيفيز".

وأشارت الشبكة، إلى أنه من غير المتوقع أن يواجه الهلال أي صعوبة في الاتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع نيفيز، الذي يرحب باللعب في الدوري السعودي، عقب فشل صفقة انتقاله إلى برشلونة.

من جانبها كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن انتقال روبن نيفيز إلى الهلال سيكون رسميا في الأسبوع المقبل، عندما يعود إلى إنجلترا بعد نهاية التزاماته الدولية مع المنتخب البرتغالي.

وكان البارسا يستهدف التعاقد مع نيفيز لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط، لكن الصفقة انهارت، بسبب رفض أنسو فاتي أن يكون جزءا من المبادلة بين الناديين.

ووصل نيفيز، إلى وولفرهامبتون، قادما من بورتو، في تموز2017 وخاض 253 مباراة مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن روبن نيفيز زميل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في منتخب البرتغال، ويرتبط بعلاقة جيدة مع صاروخ ماديرا.
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