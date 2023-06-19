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بتصرف "غير متوقع".. بنزيما يلغي متابعة ريال مدريد ويبقي متابعة "نادي البدايات"

رياضة

2023-06-19 | 06:07
بتصرف &quot;غير متوقع&quot;.. بنزيما يلغي متابعة ريال مدريد ويبقي متابعة &quot;نادي البدايات&quot;
853 مشاهدة


السومرية نيوز - رياضة

في تصرف "غير متوقع"، قرر النجم الفرنسي كريم بنزيما إلغاء متابعة ناديه السابق ريال مدريد، على تطبيق إنستغرام.

ولفتت اللقطة جماهير "الملكي"، التي عبرت بدورها عن حزنها لتصرف بنزيما، الذي قضى 14 موسما في صفوف ريال مدريد قبل الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.

وبالرغم من إلغائه متابعة ريال مدريد، لم يلغ النجم الفرنسي متابعة نادي ليون الفرنسي، الذي بدأ فيه مشواره في كرة القدم قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

وقبل أسابيع، أعلن اتحاد جدة التوقيع مع بنزيما الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما سيحصل على 100 مليون يورو (ما يعادل 107 ملايين دولار تقريبا) عن كل موسم يلعبه مع الفريق السعودي.
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