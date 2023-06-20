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نهائي بطولة غرب آسيا.. الأولمبي العراقي يبحث عن أول ألقابه بمواجهة إيران اليوم

رياضة

2023-06-20 | 02:59
نهائي بطولة غرب آسيا.. الأولمبي العراقي يبحث عن أول ألقابه بمواجهة إيران اليوم
2,652 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يخوض منتخبنا الأولمبي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد المباراة النهائية أمام نظيره الإيراني لإحراز لقب بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً التي نظمتها محافظتا بغداد وكربلاء للفترة من (12 - 20) من شهر حزيران الحالي وبمشاركة 9 منتخبات.

وتأهل أولمبينا إلى النهائي بعد تخطيه لمنافسه العماني بهدف عكسي جاء في الدقيقة 52 بعد أن اصطدمت ركنية كنوش باللاعب ناصر الرواحي، بينما ترشح منتخب إيران لخوض المواجهة الفاصلة بعد الفوز على الأردن بفارق ضربات الجزاء (4 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وشهدت تدريبات الأولمبي التي طبقت يوم أمس الاثنين، إراحة بعض اللاعبين الذين اشتركوا في المقابلة السابقة بغية تجهيز البدلاء أمام إيران واتباع مبدأ المداورة وفق نظام الأكثر جاهزية، وشملت العديد من تمارين الاستشفاء لتقوية العضلات وزيادة قدرتها على التحمل، بالإضافة إلى تدريبات الحالات الثابتة وأساليب التحولات من مختلف أرجاء الملعب.

من جانبه، شدد المدرب المساعد في الطاقم التدريبي نزار أشرف على "جاهزية لاعبيه لخوض نهائي البطولة مساء اليوم من خلال قراءة وتحليل نقاط القوة والضعف في أداء المنتخب الإيراني خلال مواجهاته الثلاث السابقة بالإضافة إلى معالجة الهفوات الدفاعية التي حدثت في منتخبنا"، منوها بأن "الطاقم التدريبي لمنتخبنا الأولمبي سيتعامل بواقعية مع الجهد البدني، بالاعتماد على مدرب اللياقة البدنية وطبيب الفريق والإفادة من خبراتهما، لمواجهة حالات التعب والإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين جراء الحمل الزائد والجهد الكبير في مباريات البطولة نتيجة قصر الوقت من مباراة لأخرى".

بدوره، يتطلع مدرب إيران تحت 23 عاماً غلام رضا عنايتي- الذي تم التعاقد معه نهاية شهر أيار الماضي – إلى تحقيق أول لقب قاري مع منتخب (أسود فارس) على الرغم من قصر فترة تواجده مع لاعبي الأبيض الذي حصل على إشادة واسعة من صحف بلاده بعد النتائج الأخيرة الإيجابية التي حققها في تجمع العراق.

وتضم كتيبة المدرب عنايتي - المهاجم السابق لنادي استقلال طهران، والهداف التاريخي للدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم برصيد 147 هدفا كما لعب لعدة أندية أخرى- أسماء مميزة على غرار الحارس المميز محمد رضا عبادي إلى جانب زملائه ياسين سلماني وعلي رضا ومحمد غرباني ومهدي هاشم نجاد، ومحمد أمين حزبوي.

وتسعى كرة القدم العراقية إلى مواصلة تألقها في عام 2023 بالتتويج بكأس غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية اليوم، بعد أشهر قليلة من تتويج الفريق الأول بلقب كأس الخليج شهر يناير الماضي، وبلوغ فريق الشباب تحت 20 عاماً لنهائي كأس أسيا في أوزبكستان، ومنه الوصول إلى كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

وكان المنتخب الإيراني قد توج بالنسخة الأولى من المسابقة في العام 2015، فيما يخوض منتخب العراق أول نهائي له من أجل حصد لقبه الأول.

بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 أو بطولة الوطني إيرثلنك غرب آسيا تحت 23، هي النسخة الرابعة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، وهي بطولة دولية لمن هم تحت 23 سنة للدول الأعضاء في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
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