5 من زملائه السابقين سيلعبون معه.. تفاصيل "مثيرة" عن انتقال ميسي الى إنتر ميامي

وقال ماس، في تصريحات أبرزتها شبكة "بليتشر ريبورت" العالمية، إن ميسي سيخوض مباراته الأولى مع إنتر ميامي، ضد كروز آزول المكسيكي، يوم 21 يوليو/ تموز المقبل، ضمن منافسات كأس الدوري الأمريكي.وأوضح ماس أن راتب ميسي السنوي في إنتر ميامي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار أمريكي، موضحًا أن مدة التعاقد عامان ونصف العام، مع إدراج بند يسمح بالتمديد لعام 2026.وأكد ماس سعي إنتر ميامي للتعاقد مع متوسط الميدان الإسباني سيرخيو بوسكيتس، هذا الصيف، كما أشار إلى خطة النادي لضم 3 أو 4 أو 5 من زملاء ميسي السابقين، وميسي لم يُحدِّد لإدارة إنتر ميامي أيّ أسماء للتعاقد معها خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2023.وبات مؤكدًا انضمام ميسي (35 عامًا) إلى إنتر ميامي، هذا الصيف، في انتظار توقيع العقود لترسيم الصفقة.وأنهى ميسي تعاقده مع باريس سان جيرمان بانقضاء الموسم الكروي المنقضي 2022-23، ليقرر الانضمام إلى إنتر ميامي عبر صفقة انتقال حر.وفضّل ميسي عرض ميامي على آخر من الهلال السعودي، كما رفض اللاعب المُلقب بـ"البرغوث" انتظار عرض رسمي من برشلونة، رغبةً منه في تحديد مصيره مبكرًا، حسبما أجمعت عليه تقارير صحفية متنوعة.