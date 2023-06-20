فيديو لزيدان يبكي "بشدة" يثير تفاعلاً.. تعرف على السبب

وأظهر الفيديو الذي غزا مواقع التواصل وتناقلته وسائل الإعلام العالمية، أن مدرب نادي ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، لم يستطع احتواء مشاعره عندما أطلق عليه لقب الأب الروحي لرابطة للأطفال المصابين بالسرطان في الفعالية التي أقيمت في منطقة إيستر، جنوبي فرنسا التي تدعم أسر الأطفال المصابين بالسرطان.وصعد المدرب السابق لريال مدريد على منصة التتويج لإلقاء خطابه المؤثر بعد تعيينه ، ولم يسعه إلا أن يبكي عندما تم اختياره عرابًا لجمعية Le Point Rose الفرنسية وهي جمعية خيرية محلية، تهدف لرعاية ومساعدة أطفال مرضى السرطان، وذلك وفقا لما نقله موقع "okdiario" الإسباني.وفي كلمته المؤثرة، قال زين الدين زيدان: "هذا صعب جدا..لدي أطفال بصحة جيدة وقصتي تمسني وتمسكم أيضا، ولذلك الأمر معقد بالنسبة لي".وأضاف قائلا: "لكن كل شيء سيمر".