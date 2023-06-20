أسطورة ليفربول يرفض تدريب ناد سعودي

ونشرت الصحف السعودية والإنكليزية صورا لجيرارد خلال زيارته للسعودية في مطلع يونيو، وتحديدا إلى مدينة الدمام الشرقية معقل نادي الاتفاق، حيث ذكرت تقارير بأن الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل.وقال جيرارد لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة إنكلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024، الإثنين، "دُعيت إلى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به".وأضاف "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الأخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض".وكان جيرارد (43 عاما) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الإسكتلندي، وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات.وانتقل إلى أستون فيلا في نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط إنكلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات، فاز خلالها في 13 فقط.ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ إقالته من رأس الإدارة الفنية لأستون فيلا الإنكليزي في أكتوبر الماضي.