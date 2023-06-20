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رسمياً.. تشيلسي يضم نجم منتخب فرنسا
Alsumaria Tv
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أعلن نادي تشيلسي، اليوم الثلاثاء، التعاقد بشكل رسمي مع النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو.
وقال تشيلسي في بيان على موقعه "يسر النادي، الإعلان عن انضمام نكونكو إلى الفريق قادمًا من لايبزيج استعدادًا لموسم 2023-2024".
وأضاف "لقد وقع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي مثل منتخب فرنسا 10 مرات، عقدًا لمدة 6 سنوات".
وتابع "سعيد بالانضمام لنادي تشيلسي، لقد بذلنا مجهودا كبيرا لإتمام هذه الصفقة، متحمس لمقابلة مدربي ورفاقي الجدد وإظهار ما يمكنني فعله على أرض الملعب أمام جماهير تشيلسي".
واردف "بعد اللعب في فرنسا وألمانيا، أرغب الآن في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، إنه أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس لهذا التحدي وسأكون فخورًا بارتداء قميص تشيلسي".
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