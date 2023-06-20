بالصور.. ملعب المدينة قبيل مواجهة أولمبي العراق وإيران

تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً للجمهور العراقي في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، قبيل مباراة ليوث الرافدين المرتقبة ضد إيران.

ويلاعب أولمبي العراق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم نظيره الإيراني في ختام منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.



أدناه الصور: