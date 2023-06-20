تشكيلة أولمبي العراق لمواجهة إيران في نهائي غرب آسيا

تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلة المنتخب العراقي الأولمبي لمواجهة نظيره الإيراني على استاد المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

ويلاعب أولمبي العراقي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم نظيره الإيراني في ختام منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.



أدناه التشكيلة: