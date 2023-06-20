رسمياً.. نهاية أزمة جافي مع "الليجا"

وأعلنت رابطة الليجا تسجيل جافي ضمن الفريق الأول لبرشلونة، وسيحمل القميص رقم 6.وتم تفعيل العقد الجديد الذي وقع عليه اللاعب مع برشلونة، حتى حزيران 2026، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.وكان برشلونة قد جدد عقد جافي حتى 2026، وتم تسجيله بقرار احترازي من المحكمة التجارية، وذلك بعد أن رفضت رابطة الليجا تلك الخطوة.وقدمت الرابطة دعوى قضائية ضد تسجيل عقد جافي، لأن برشلونة تجاوز الحد الأقصى للرواتب، وتم قبول الدعوى القضائية.وكان من المفترض أن ينتهي عقد جافي القديم مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تفعيل العقد الجديد.