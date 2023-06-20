بعد مغادرة يونايتد.. زيدان اقبال يحدد واجهته الجديدة

ويعتبر زيدان إقبال من أبرز المواهب الصاعدة في نادي مانشستر يونايتد، منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في نهاية عام 2021.وبعد سنوات طويلة قضاها مع مانشستر يونايتد، يستعد صاحب الـ20 عاما لخوض تحدٍ جديد في مسيرته خارج مدينة مانشستر، التي وُلد فيها لأب باكستاني وأم عراقية.وحسبما كشف موقع"ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية، فإن "مانشستر يونايتد وافق على بيع لاعب الوسط العراقي إلى أوتريخت الهولندي".وأضاف، أن "زيدان سينضم إلى صفوف أوتريخت مقابل مليون يورو في صفقة انتقال نهائي، وليس على سبيل الإعارة".وأوضح "ذا أتلتيك" أن "إقبال خضع للفحص الطبي يوم الإثنين، ومن المقرر الآن أن ينضم لأوتريخت بموجب عقد مدته أربع سنوات، مشيرا إلى أن هناك بند بيع خاص لمانشستر يونايتد".زيدان عمار إقبال من مواليد 27 أبريل/نيسان 2003، بدأ مسيرته في فريق سالي يونايتد المحلي، ثم استكشفه مانشستر يونايتد عام 2012 وضمه لقطاع الناشئين بالنادي وهو في سن التاسعة، قبل تصعيده لفريق تحت 18 عاما بسنة 2019.وقَّع إقبال أول عقد احترافي له مع مانشستر يونايتد في أبريل 2021. وظهر بعد 8 أشهر كبديل في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد يونغ بويز، ليدخل التاريخ كأول لاعب بريطاني من جنوب آسيا يلعب للشياطين الحمر.وكانت تلك المباراة هي الوحيدة لزيدان إقبال مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، دون أن يسجل ظهوره في الدوري الإنجليزي الممتاز.وخاض زيدان إقبال 35 مباراة مع فريق اليونايتد تحت 21 عاما، و16 لقاء مع فريق تحت 18 عاما، بجانب 4 مباريات مع فريق تحت 19 عاما.وعلى الصعيد الدولي، لعب زيدان إقبال 3 مباريات دولية مع منتخب العراق، وانضم إلى المعسكر الأخير لمنتخب بلاده، مع العلم أنه لعب أيضا مباراتين مع فريق الشباب تحت 23 عاما، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".