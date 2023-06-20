كورتوا يرد على ادعاءات تيديسكو: خيبة امل كبيرة

وتحدث تيديسكو في مؤتمر صحفي عقده ليلة أمس الاثنين، عن مغادرة كورتوا للمعسكر قبل مواجهة إستونيا في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" اليوم الثلاثاء، بسبب شعوره بالإهانة بعد منح المهاجم روميلو لوكاكو شارة القيادة عوضا منه.ورد تيبو كورتوا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، على ما قاله تيديسكو، في رسالة طويلة ومليئة بالتفاصيل، التي أوضحت للجميع أن المنتخب البلجيكي على صفيح ساخن في آخر مراحل جيله الذهبي.وقال كورتوا "فوجئت بعد ظهر يوم الاثنين بتقديم المدير الفني للمنتخب رواية جزئية وشخصية عن محادثة خاصة أجريناها بعد مباراتنا ضد النمسا".وأوضح حارس مرمى ريال مدريد: "أريد توضيح بعض الأمور، هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أتحدث فيها مع مدرب حول قضايا تتعلق بغرفة خلع الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر فيها شخص ما التحدث عن تلك المحادثات على الملأ".وواصل "أشعر بخيبة أمل عارمة من هذا الأمر، إلا أنني أود توضيح عدم تناسب تقييم المدرب مع الواقع، لأنني خلال حديثي معه، طلبت من أن يشرح ويتخذ قرارات تجنبنا المواقف التي أضرت بنا في الماضي، وليس من أجل منافع شخصية".وشدد حارس مرمى "الشياطين الحمر" على: "أن تكون أو لا تكون قائدا للمنتخب فهذا ليس قرارا عشوائيا، يجب أن يكون نابعا من المدير الفني، وهذا ما حاولت نقله للمدرب، لكنني لم أحقق هدفي مع الأسف".وأصر تيبو كورتوا على أنه لم يطالب بأي شيء، حيث قال إنه "تحدث بالفعل مع لوكاكو لتوضيح ملابسات الموقف بشكل كامل، مضيفا: "في نفس الوقت أريد أن أوضح أنه لم يكن لدي نقاشات أو ما شابه مع أي زميل في الفريق كما تردد في وسائل الإعلام".وختم كورتوا حديثه على قول تيديسكو: "كورتوا لا يعاني من إصابة كما زعمت بعض التقارير. لا يمكن الكذب. أحاول دائما حماية اللاعبين، لكن هذا مستحيل في هذه الحالة"، حيث أوضح: "خضعت يوم أمس لفحوصات طبية لمشكلة في الركبة اليمنى، والفريق الطبي لنادي ريال مدريد والمنتخب كانوا على اتصال معي واستعرضوا جميع الأمور لاتخاذ قرار مغادرة المعسكر".ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "كورتوا يشعر بخيبة أمل كبيرة بعدما قرر دومينيكو تيديسكو، منح روميلو لوكاكو شارة قائد "الشياطين الحمر"، في ظل غياب نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، بسبب الإصابة التي تعرّض لها سابقا.وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يرتدي كورتوا شارة القيادة، في مباراته رقم 100 مع منتخب بلاده، لكن تيديسكو قرر منحها للمهاجم لوكاكو، وهو ما جعل كورتوا يعترض بطريقته الخاصة من خلال عدم حضوره الاجتماع المخصص للاعبين في الفندق، قبل أن يصب غضبه على زملائه بعد نهاية المباراة التي تعادل فيها المنتخب البلجيكي ضد النمسا (1-1)، يوم السبت الماضي.يذكر أن تيبو كورتوا (31 عاما)، شارك مع منتخب بلاده في 102 مباراة دولية، منذ ظهوره لأول مرة في مباراة ودية ضد منتخب فرنسا في عام 2011، فيما كان أبرز إنجازاته الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا عام 2018.