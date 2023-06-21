بشكل رسمي.. ريال مدريد يجدد عقد نجمه الألماني لـ2024

وكان من المقرر أن ينتهي عقد كروس مع النادي الملكي في صيف 2023 الجاري، إلا أن الـ"لوس بلانكوس" قرر تجديد عقد اللاعب لفترة أطول.وفي بيان رسمي، أعلن النادي الملكي عن تجديد عقد لاعبه الألماني لمدة موسم جديد حتى 30 يونيو 2024.وقال النادي الإسباني في بيان له على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب، والذي يظل مرتبطا بالنادي حتى 30 جوان 2024".وأضاف: "وصل توني كروس إلى ريال مدريد في عام 2014 وهو بالفعل اللاعب الألماني الذي دافع عن القميص بـ 417 مباراة".وختمت إدارة الريال بيانها: "في المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، فاز بـ20 لقبا: 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات الدوري، كأس الملك و 3 كؤوس السوبر الإسباني".