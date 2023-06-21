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قائد السيتي يجتاز الفحص الطبي لانضمامه إلى برشلونة

رياضة

2023-06-21 | 09:11
قائد السيتي يجتاز الفحص الطبي لانضمامه إلى برشلونة
1,836 مشاهدة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن النجم الألماني إلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي، اقترب للغاية من الانتقال لبرشلونة.

وينتهي تعاقد جوندوجان مع السيتي، بانقضاء الشهر الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فقد اجتاز جوندوجان الفحص الطبي الذي خضع له في ألمانيا، تمهيدًا لانتقاله إلى برشلونة.

وأضاف التقرير، أن جوندوجان أصبح لاعبًا في برشلونة بنسبة 99%، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق كامل واجتاز اللاعب الفحص الطبي.

وأشار إلى أن جوندوجان سيوقع على عقود انضمامه لبرشلونة، اليوم الأربعاء، لمدة موسمين مع خيار التمديد لثالث.

وقدم مانشستر سيتي عرضًا لجوندوجان من أجل التجديد لموسم واحد، لكنه لم يلق قبول النجم الألماني.

وقاد جوندوجان مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا".
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