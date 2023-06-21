اول تعليق لرونالدو بعد دخوله موسوعة غينيس

واقتنص الأسطورة رونالدو هدف الفوز لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراته أمام مضيفه الآيسلندي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.ووصل رونالدو "صاروخ ماديرا" إلى الهدف رقم 123 مع منتخب بلاده، سجلها خلال 200 مباراة، ليدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.وصرح كريستيانو رونالدو في حديث لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عقب المباراة: "سعيد للغاية، إنها لحظة لا تتوقعها أبدا، الوصول إلى 200 مباراة دولية، بالنسبة لي إنجاز لا يصدق".وأضاف: "أن تكون في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أمر مذهل، وأن تسجل هدف الفوز، لذلك يجب أن أقول شكرا لآيسلندا، للناس، والمشجعين، والملعب على إقامة هذا النوع من الحفلات من أجلي".وتابع: "الشكر موجه أيضا لمنتخب البرتغال، والاتحاد، وأنا سعيد للغاية، إنه يوم مميز، ولابد لي من شكرهم جميعا، صنعوا يومي، صنعوا ليلتي".وأحرز قائد البرتغال المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) 5 أهداف في التصفيات الحالية لـ"يورو 2024" خلال أربع مباريات، بعد النهاية المخيبة للآمال في بطولة نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022، والتي تواجد فيها "صاروخ ماديرا" على مقاعد البدلاء في مراحل خروج المغلوب، وخرج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي على يد نظيره المغربي.وانتقل رونالدو إلى نادي النصر وصيف بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد مونديال قطر، قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.