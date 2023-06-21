يونايتد يرفع سقف عرضه لضم نجم تشيلسي

ويحرص مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، على ضم النجم الدولي الإنجليزي مايسون ماونت، لتعزيز خط وسطه هذا الصيف.وذكر موقع "ذي أتليتيك"، أن مانشستر يونايتد قدم عرضا جديدا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني على شكل إضافات.وفي الأسبوع الماضي، تم رفض عرض يونايتد الأولي البالغ 40 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 24 عاما، الذي سينتهي عقده مع تشيلسي في صيف العام المقبل.ويبدو هذا الصيف كنهاية حقبة ماونت في تشيلسي، وهو الذي انضم إلى أكاديمية النادي في 2015 قبل أن يشق طريقه للفريق الأول، وسجل 33 هدفا وصنع 37 في 195 مباراة بجميع المسابقات.وخلال الفترة التي قضاها في تشيلسي، فاز ماونت بدوري أبطال أوروبا 2021، وسجل هدفين ضد بورتو وريال مدريد في ربع النهائي، وصنع لزميله كاي هافيرتز هدف الفوز على مانشستر سيتي 1-0 في النهائي.