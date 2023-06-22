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عجلة الدوري العراقي الممتاز تعاود دورانها غداً.. تعرف على مباريات الجولة الـ 33

رياضة

2023-06-22 | 02:55
عجلة الدوري العراقي الممتاز تعاود دورانها غداً.. تعرف على مباريات الجولة الـ 33
834 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تُعاود عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم غداً الجمعة دورانها مجدداً، بعد التوقف الأخير بسبب إقامة بطولة غرب آسيا الأولمبية في العراق، وأيام فيفا دي، ويلعب في افتتاح الجولة الـ33 نفط الوسط أمام الصناعة في ملعب النجف الدولي.

ويأمل عندليب الفرات النهوض من سباته العميق إثر سلسلة من النتائج السلبية والعروض المخيبة لأنصاره، التي أدت الى تراجعه للمراكز المتأخرة واقترابه من صراع الهبوط للدرجة الاولى، وغاب الفوز عن نفط الوسط منذ 7 مباريات على التوالي، وتعد مواجهة الغد فرصة مناسبة له من أجل استعادة نغمة الانتصارات.

ونجح العندليب بالفوز ذهاباً على الصناعة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ويطمح لتكرار تفوقه إيابا وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود.

بدوره يسعى الصناعة الى تأكيد صحوته عقب تغلبه بالجولة السابقة على نظيره النفط بثلاثية نظيفة، وهو الفوز السابع له في المسابقة، وينظر الفريق لجميع اللقاءات المتبقية في دورينا بمثابة نهائي، وسيحاول تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المقبلة، بغية البقاء ضمن مصاف الدرجة الممتازة. ويتواجد نفط الوسط في المركز السادس عشر برصيد (35 نقطة)، بينما يقبع الصناعة بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير وله (26 نقطة).

وتستكمل لقاءات الجولة الـ 33 بعد غد السبت بإقامة 5 لقاءات، إذ سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لمباراة الكلاسيكو التي تجمع القوة الجوية الوصيف وغريمه التقليدي الزوراء، في حين يلعب نفط ميسان امام الكهرباء والقاسم ودهوك، ويستضيف الحدود نظيره كربلاء، بينما يشد نوروز الرحال لملاقاة الديوانية.
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