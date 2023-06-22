ما علاقة "تين هاج" برحيل زيدان اقبال عن يونايتد؟

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن "تدهور العلاقة بين زيدان ومدربه إريك تين هاج، وراء رحيل اللاعب عن أولد ترافورد".وتابعت "زيدان شعر بالإحباط الشديد بعد رفض تين هاج، السماح بمشاركته في مونديال الشباب مع أسود الرافدين".ونوهت الصحيفة "زيدان كان يرى أن كأس العالم للشباب، فرصة مناسبة لرفع قيمته السوقية، لكن تين هاج أفسد الأمر".وشددت على أن "اللاعب العراقي سيطير إلى هولندا الأسبوع المقبل، لاستكمال إجراءات انتقاله لأوتريخت".وأتمت "من المقرر أن يوقع زيدان إقبال، عقدا لمدة 4 سنوات مع الفريق الهولندي، لينهي فترة 11 عاما مع المان يونايتد".وظهر إقبال لأول مرة مع مانشستر يونايتد، في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد يانج بويز خلال ديسمبر/كانون أول 2021.