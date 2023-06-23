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تقارير إسبانية: مبابي سينتقل لريال مدريد مقابل 200 مليون يورو

رياضة

2023-06-23 | 04:19
تقارير إسبانية: مبابي سينتقل لريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
1,071 مشاهدة


السومرية نيوز – رياضة

أفادت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر برنامج "ال تشيرينغوتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي إلى الفريق الملكي.

وأوضح أن مبابي سينتقل للملكي مقابل 200 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون إضافية وفقاً لأداء اللاعب ونتائج الفريق.

وكان ريال مدريد قد حاول قبل عامين ضم مبابي وتقدم بأكثر من عرض للنادي الباريسي لكنها قوبلت بالرفض، ونجحت إدارة الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد التعاقد.

وسيمثل التعاقد مع قائد منتخب فرنسا دفعة كبيرة للفريق الملكي الذي فقد خدمات هدافه كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد السعودي.

 يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.

وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".

وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
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