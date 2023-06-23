بايرن ميونخ يتعاقد مع رافائيل جيريرو حتى 2026

ونشر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ بيانًا رسميًا أعلن من خلاله الحصول على خدمات جيريرو بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان قد أنهى تعاقده مع دورتموند ورحل بشكل مجاني إلى الغريم بايرن ميونخ.وأعرب النجم البرتغالي عن سعادته بالانتقال إلى النادي البافاري وقال في تصريحات رسمية: “عندما جاءت المكالمة من بايرن ميونخ، اتخذت قراري بسرعة”.وأضاف: “إنه لشرف لي أن ألعب لهذا النادي الكبير وأنا أيضًا أقدر حقًا توماس توخيل من وقتنا معًا في دورتموند”.ماذا قدم رافائيل جيريرو مع بوروسيا دورتموند؟انضم لصفوف دورتموند في صيف 2016، وشارك في 224 مباراة مع الفريق وسجل 40 هدفًا وصنع 50 لزملائه.وعلى المستوى الدولي لعب 64 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، نجح في تسجيل 4 أهداف، وساهم في التتويج بلقب يورو 2016.