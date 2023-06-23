رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد سيبايوس حتى صيف 2027

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد هذا الصيف، وسط شكوك حول إمكانية تجديده.ونشر ريال مدريد بيانا رسميا اليوم الجمعة أعلن فيه تمديد عقد سيبايوس حتى صيف 2027.وكان سيبايوس قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس مقابل 16.5 مليون يورو، وقضى موسمين على سبيل الإعارة إلى أرسنال بين 2019 و2021.وشارك لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ26 عاما في 120 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12.