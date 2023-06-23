تغيير موعد مباراتين ضمن الجولة (33) في الدوري العراقي

وذكر بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم قررت تغييرَ مواعيد وتوقيتات المباريات الآتية التي ستجري ضمن الجولة (٣٣) من الدوري العراقيّ الممتاز وكما مؤشر إزاء كل منها:١. الديوانية - نوروز/ الساعة الخامسة عصر يوم السبت (٦/٢٤) على ملعب الزوراء.٢. القاسم - دهوك/ الساعة (٧،١٥) السبت (٦/٢٤) في ملعب كربلاء الدولي".